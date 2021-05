Addio a Donato Monticelli, pilastro del Centro giovanile calcio e della Cantoria

Addio a Donato Monticelli: lutto a San Vittore Olona. Era noto dirigente del Centro giovanile calcio e storico membro della Cantoria parrocchiale.

Tutta San Vittore Olona piange la scomparsa di Donato Monticelli: aveva 72 anni, è venuto a mancare la mattina di oggi, sabato 1 maggio 2021. In paese era molto noto per la sua grande passione per il calcio: da sempre faceva parte della grande famiglia del Centro giovanile calcio dove seguiva (e ha seguito) tantissimi bambini e ragazzi trasmettendo la vera e genuina passione per questo sport.

Era poi membro della Cantoria della Parrocchia, che allieta le più importanti ricorrenze religiose in paese. La figlia Mara è attuale consigliere comunale di maggioranza.

Il ricordo del sindaco

“A nome mio e dell’Amministrazione comunale tutta desidero esprimere le più sentite condoglianze al consigliere Mara Monticelli e alla sua famiglia per la prematura scomparsa di Donato Monticelli – afferma il sindaco Daniela Rossi – Donato, il papà di Mara era una persona schiva ma da tempi lontani era attivamente impegnato in attività di volontariato nella nostra San Vittore Olona: dal Centro giovanile calcio di cui era un dirigente della prima ora alla Schola Cantorum della nostra parrocchia. A titolo personale soffro per la perdita di un amico ma sono sicura che Mara saprà raccoglierne il testimone e portare avanti l’impegno sociale e civile che lo ha contraddistinto a beneficio di tutta la comunità”.