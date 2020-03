Addio don Cesare Terraneo, amato parroco. Un vuoto che sarà difficile colmare, una perdita per una comunità che era stata da lui guidata spiritualmente per oltre 20 anni. .

Addio don Cesare, amato parroco

Il sacerdote si è spento all’ospedale di Gravedona, dove era ricoverato da qualche giorno. Le sue condizioni non sembravano critiche ma il quadro clinico è purtroppo precipitato strappando il religioso settantacinquenne all’affetto dei suoi fedeli. Quei fedeli che non aveva mai lasciato sebbene dallo scorso settembre avesse lasciato l’incarico, sostituito da don Emilio Sorte. Dopo la meritata pensione infatti era rimasto a vivere in paese, a disposizione della Parrocchia.

Lutto sul Lago

Don Cesare è stato anche decano del decanato dell’Alto Lario che comprende, oltre a Bellano,e Vendrogno (di cui dal 1° Dicembre 2018 è anche amministratore parrocchiale), Dervio, Valvaronne, Esino, Varenna, Perledo e Gittana. Tutte comunità che oggi si sono vestite a lutto per la sua scomparsa. Originario di Arosio, nel comasco, iniziò la sua missione nel milanese, prima a Robecco sul Naviglio, rimanendo 13 anni, poi i 12 anni passati a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore e, infine, l’incarico sul Lario, durato ben 24 anni.

