Addio a Deborah Paganini, donna dal cuore d'oro

Cerro Maggiore: la frazione di Cantalupo piange la scomparsa di Deborah Paganini. Aveva 41 anni.

Cantalupo in lutto per Deborah Paganini

Tutta la comunità di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, è in lutto per la scomparsa di Deborah Paganini. Aveva 41 anni e stava lottando contro una malattia. Mamma di due figli, nel 2021 aveva perso il marito, anche lui molto noto nella frazione per il suo impegno al fianco delle associazioni locali e nell'oratorio. Paganini, di professione educatrice, era catechista nella parrocchia della frazione ed educatrice di professione. Nel 2018 era candidata nella lista Bene Comune dal candidato sindaco Piera Landoni.

"Spiccavano i suoi modi gentili"

"Sono stata avvisata questa mattina della scomparsa di Deborah, questa notizia mi ha profondamente rattristato - afferma il sindaco Nuccia Berra - Non conoscevo direttamente Deborah, ma la sua attività in ambito associativo, sia a Cantalupo che a Cerro, era molto apprezzata. Sapeva farsi voler bene e tutti ne parlavano un gran bene. Poi ricordo benissimo il dramma che aveva colpito la sua famiglia nel 2021, quando improvvisamente venne a mancare il marito Stefano, anch'egli molto conosciuto e attivo a Cantalupo. Deborah faceva parte della Commissione comunale sport e associazioni. Anche qui il suo contributo, le sue capacità ed i suoi modi sempre gentili spiccavano. Spero che la nostra Comunità sappia far sentire la propria vicinanza ai giovanissimi figli che in brevissimo tempo hanno perso mamma e papà.

A loro il nostro abbraccio e cercherò di capire con tutti come poter essere loro vicini. Questa nuova tragedia colpisce ancora la comunità di Cantalupo, dopo il dramma di Natale occorso alla signora Magatte Sow, la mamma 48enne investita sul Sempione"