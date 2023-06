Addio a Carlo Rottondi: ex bidello e vigile, grande anima dello sport

Carlo Rottondi era una vera e propria istituzione a Cerro Maggiore.

Addio a Carlo Rottondi

Carlo Rottondi è venuto a mancare nella giornata di ieri, giovedì 8 giugno 2023. A Cerro Maggiore era molto conosciuto: prima era stato bidello alle scuole, poi l'esperienza (per molti anni) come agente della Polizia locale cittadina della quale è stato anche comandante. Poi è stata la volta dello sport: lui infatti lo storico presidente della società Amici dello sport (che aveva fatto conoscere varie discipline sportive a bambini e ragazzi, conquistando diversi trofei) per poi organizzare anche i centri estivi al centro sportivo di via Asiago.

I ricordi

La notizia della scomparsa di Rottondi ha subito fatto il giro di tutto il paese. L'intera comunità lo ricorda come una persona sempre disponibile, dal cuore grande e legatissimo al paese.