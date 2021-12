Addio Armando, storico calzolaio di Rho

Oggi i funerali

Si è spento a 76 anni lo storico calzolaio di via De Amicis, ha gestito la bottega per trenta anni con la moglie Giovanna

Nel suo piccolo negozio di via De Amicis, sempre con il sorriso sulle labbra, Armando La Bracca, ha fatto le scarpe a tanti rhodensi raccontando a tutti i segreti di un lavoro che amava veramente tanto.

Una vita di lavoro

Un uomo sempre allegro che, come diceva lui, brindava alla vita. Si è spento nei giorni scorsi, a 76 anni, uno degli storici calzolai della città. In pensione da qualche anno Armando, che per oltre 30 anni ha gestito insieme alla moglie Giovanna Moroni il negozio di via De Amicis, si era trasferito da poco a Casalmaggiore, in provincia di Cremona a casa del figlio.

In via de Amicis

Aperto all’inizio degli anni 80’ Armando ha chiuso la sua attività nel 2017 dopo che negli ultimi anni ha lavorato da solo a causa della scomparsa della moglie. L’ultima volta che l’avevamo incontrato ci aveva parlato della sua professione che stava sparendo. «E’ assurdo che una città di 50mila abitanti abbia solamente quattro calzolai - ci aveva raccontato - Cerco disperatamente dei ragazzi per andare avanti nella mia attività ma nessuno ha più voglia di fare sacrifici, vogliono guadagnare tutto e subito e nessuno mi “vuole fare le scarpe”» ci aveva detto con la consueta ironia. Un uomo con tanti amici, molti dei quali conosciuti proprio nel suo negozio. Le ceneri di Armando saranno sepolte nella tomba con la moglie Giovanna al cimitero di corso Europa. Il suo funerale si svolgerà oggi, sabato alle 15.30 nella parrocchia di San Vittore.