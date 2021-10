Addio Argo, la mascotte dei carabinieri

CERRO MAGGIORE

Era il labrador color panna mascotte dei carabinieri della locale Stazione; era amato da tutto il paese

Addio Argo, il cane era la mascotte della Stazione di Cerro Maggiore dei carabinieri.

Addio Argo, cane buono

Era un cane buono, diventato la mascotte dei carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. Argo è venuto a mancare improvvisamente nella giornata di venerdì 8 ottobre 2021. Labrador color panna, era nato nell'aprile 2014 per poi iniziare a "prestare servizio" nella caserma di via Cappuccini a giugno di quell'anno. Una presenza silenziosa ma affettuosa quella di questo bellissimo quattro zampe che ormai tutti i cittadini conoscevano e amavano. Un vero tenerone, sempre scodinzolante e in cerca di coccole. Saputo della sua scomparsa, a tanti è scesa più di una lacrima.