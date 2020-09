Addio allo storico soccorritore di Novate

La Sos di Novate dice addio a Paolo De Angeli. Ad ucciderlo la leucemia, a 60 anni.

Addio allo storico soccorritore

Vent’anni dedicati al volontariato in ambulanza. Ha iniziato a Senago per poi passare alla Sos di Novate. Nato e cresciuto a Bollate, Paolo ha iniziato a fare volontariato quando ancora non esistevano Areu, i protocolli, le procedure o il numero unico 112.

Nessun funerale

Per scelta non è stato celebrato il funerale in chiesa. E’ stata data la possibilità di dare un ultimo saluto alla camera mortuaria, a cui sono intervenute molte persone, tra cui i soccorritori della Sos Novate.

