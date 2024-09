Addio allo storico panettiere del paese Abo Raia

Addio a Mahmoud Abo Raia, storico panettiere di Nerviano.

A Nerviano era conosciutissimo. Domenica è venuto a mancare Mahmoud Abo Raia, da oltre 20 anni panettiere in via 25 Aprile e stimato da tutti.

L’uomo, originario dell’Egitto, era sempre stato un grande lavoratore. Molti anni fa aveva rilevato il panificio "Morlacchi", in via 25 Aprile, dando inizio alla sua attività, che era andata e stava andando molto bene.

"Bon pan" il nome scelto per il suo negozio, un panificio che aveva tantissimi clienti.