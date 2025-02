Addio allo storico locale Ermanno Tunesi

Boffalora sopra Ticino piange Ermanno Tunesi, spentosi a 86 anni.

Si è spento Ermanno Tunesi

Grande appassionato di storia e profondo conoscitore del territorio, per oltre cinquant’anni ha effettuato ricerche non solo su Boffalora ma anche su altri comuni della zona. Ex presidente dell’associazione storica La Piarda, per tutta la vita ha lavorato alla Saffa di Pontenuovo e dopo il pensionamento è stato il custode dell'archivio storico della fabbrica magentina. Tunesi era tra i promotori (insieme all'associazione culturale UrbanaMente, alla Piarda e a Gfp aps) dalla mostra "InSaffa - Dal piccolo fiammifero al grande made in Italy", un percorso di immagini tra storia, società e innovazione, presentato per la prima volta nel 2015 a Magenta, replicato poi anche in altri paesi del Magentino (tra cui la sua Boffalora, durante la Festa da la Sücia) e ancora attuale.

L'ultimo saluto mercoledì mattina

Il funerale sarà celebrato alle 10 di mercoledì 5 febbraio nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della neve di Boffalora sopra Ticino. La cerimonia funebre sarà preceduta dalla recita del Rosario, con inizio alle 9.30.

Il commento del sindaco Sabina Doniselli

La scomparsa è stata commentata anche dal sindaco di Boffalora Sabina Doniselli , che durante i suoi mandati aveva sempre accolto con favore le iniziative di Tunesi all'interno delle ricorrenze comunali come la Festa da la Sucia: