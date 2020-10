Addio allo storico giornalaio di corso Garibaldi

Addio a Francesco Paolo Cotellessa, storico giornalaio di Legnano.

Addio allo storico giornalaio, oggi il funerale

L’uomo si è spento a 86 anni e oggi, sabato 31 ottobre 2020, la città gli porgerà l’ultimo saluto. Il funerale si terrà alle 9 nella chiesa di San Domenico, preceduto dalla recita del Rosario (che inizierà alle 8.45). Lascia la moglie Piera, le figlie Tania e Francesca, le sorelle Adalgisa e Lucella e i nipoti.

“Il Paolo da cui si andavano a prendere le figurine…”

A ricordarlo con affetto è Daniele Berti, ex consigliere comunale e appassionato cultore delle memorie cittadine. “Chi frequenta o ha frequentato il corso Garibaldi tra corso Italia e piazza del Viganò non può non essersi imbattuto nell’edicola del ‘Cotellessa’… – scrive Berti nel suo blog – Il Paolo da cui si andavano a prendere le figurine, il Paolo che per me è sempre esistito nella sua edicola davanti alla chiesa di San Domenico… Il Paolo interista con i mille sfottò di amici e avversari, il Paolo che non capivi mai quando scherzava o era serio. Addio Paolo, forse te ne sei andato nel momento ‘migliore’, qui tra i vivi, pare un manicomio in evoluzione (e quale evoluzione sarà?). Ottantasei anni come la mia nonna che ci lasciò in questo periodo di 23 anni fa… Sei stato parte anche della mia storia, un abbraccio a tutti i tuoi cari i quali sentiranno certamente la tua mancanza…”.

