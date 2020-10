Addio allo storico ex vigile. Martedì Magenta ha datol’ultimo saluto a Bruno Meazza in basilica, storico agente del comando cittadino.

Lascia la moglie Anna, le figlie Deborah, Mara e Stefania, i nipoti Sara e Simone. Presenti anche il sindaco Chiara Calati e l’assessore Luca Aloi. Era stato un agente apprezzato del comando, un esempio per colleghi e familiari, che ne ricordano l’integrità e la generosità.

Bruno, 78 anni, è mancato all’alba di domenica, all’hospice, dov’era ricoverato da qualche giorno, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute: da anni era malato. Per lui pichhetto d’onore degli ex colleghi.

