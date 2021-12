lainate

Alf0nso Scaldalai, padre dell'attuale assessore al Commercio e alla persona e ai Servizi sociali Cecilia Scaldalai, si è spento nei giorni scorsi.

Addio allo storico assessore di Lainate Scaldalai.

Addio allo storico assessore Scaldalai

Sindacalista Cgil per il comparto allumini e poi assessore al Commercio e alla persona e ai Servizi sociali dall'85 al '90, una persona onesta e per bene, intransigente.

Alf0nso Scaldalai, padre dell'attuale assessore al Commercio e alla persona e ai Servizi sociali Cecilia Scaldalai, si è spento nei giorni scorsi.

Una persona di principi che ha lottato per anni dalla parte dei più deboli.

Lasciato anche il lavoro da assessore si era dedicato interamente al mondo del volontariato: aveva fondato l'associazione "ruote amiche" e "solidarietà per la terza età".