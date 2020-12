Addio allo stimato medico Flavio Bison

Addio allo stimato medico di base Flavio Bison, aveva solo 63 anni.

Addio al medico Bison: amato da tutti

Il Coronavirus si è portato via Flavio Bison, stimato medico di base che curava arconatesi da decenni. Originario di Legnano, esercitava in via Piave ed era conosciuto e stimato da tutta comunità. E’ scomparso alle 10.45 di oggi, giovedì 10 dicembre 2020, mentre lottava contro la malattia nella terapia intensiva dell’ospedale di Legnano. Il paese intero è rimasto sgomento di fronte ad una notizia che nessuno voleva sentire. Bison, classe 1957, aveva contratto il virus durante la sua attività di medico, forse da un parente stretto, quasi due mesi fa. Era soggetto a qualche debolezza di salute che monitorava, e per questo era conscio di essere una cosiddetta categoria a rischio nella battaglia contro il Covid. Dopo aver scoperto della sua positività, si era sempre curato in casa fino a quando aveva potuto, munendosi di una bombola di ossigeno che aveva appositamente trasferito dal suo studio. I primi giorni di novembre era stato inevitabile il ricovero ospedaliero e le sue condizioni erano andate peggiorando fino all’ingresso in terapia intensiva.

