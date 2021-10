Robecco

Sandro Terraneo, robecchese doc ed ex vicesindaco del paese nella Giunta Bartolini, è improvvisamente mancato martedì 19 ottobre mattina per un arresto cardiaco. Aveva 70 anni.

Addio all'ex vicesindaco Sandro Terraneo

Il settantenne era molto conosciuto sulle sponde del Naviglio, per il suo impegno politico e l’attivismo nel sociale, che lui continuava in Pro Loco. Dal 1996 al 1999 era stato vicesindaco con delega al bilancio e alle attività produttive.

Era attivo in paese

Sposato con due figli e due nipoti, Terraneo era anche uno sportivo: molti lo ricordano giocare a calcio e allenarsi correndo nelle stradine del paese; qualche anno fa aveva anche partecipato ad una maratona di 100 Km in Emilia. E’ stato socio amministratore del Circolo Cooperativo per tanti anni e continuava a frequentarlo per una partita a carte o quattro chiacchiere tra amici. I funerali di Sandro Terraneo si svolgeranno venerdì 22 ottobre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Robecco.