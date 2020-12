Addio all’ex sindaco Renato Maronati: aveva 83 anni

Addio all’ex sindaco Renato Maronati: al governo del paese percorse il periodo frenetico degli anni ‘70 e metà degli anni ‘80. Dal 1973 al 1985, dodici anni, quasi due legislature e mezzo sulla sedia di primo cittadino. Aveva 83 anni.

Addio all’ex sindaco Renato Maronati

dare la triste notizia, lunedì, la famiglia affranta. La comunità in lutto si è stretta attorno alla moglie Giacinta e ai figli Erika e Mirko, al fratello e ai parenti stretti. Persona dinamica, la politica amministrativa e il sociale furono le sue ragioni di vita. Fedele allo scudo crociato della Democrazia Cristiana, il suo percorso iniziò giovanissimo ai tempi dell’oratorio.

La sua storia politica

Consigliere comunale, assessore e vicesindaco per nove anni in legislature precedenti, nel 1973 subentrò al dimissionario sindaco di allora. Eletto alle elezioni del 1975, Maronati fu riconfermato nel 1980. Rimboccandosi le maniche cominciò a dare sostanze alle opere pubbliche; fu autore del Piano di Fabbricazione (adesso Pgt), Le esequie funebri avranno luogo venerdì 4 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale per poi proseguire per la tumulazione al cimitero.

