Addio all’ex sindaco Galdino Marrari, scomparso nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre. Aveva 93 anni; l’Amministrazione si stringe con affetto ai suoi familiari.

Addio all’ex sindaco Galdino Marrari

Lutto a Canegrate per la scomparsa di Galdino Marrari, 93 anni, ex sindaco del Comune di Canegrate nel 1980-81, 1984-87 e 1989-1992, scomparso nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre.

L’Amministrazione si stringe ai familiari dell’uomo: “Nato nel 1927, dirigente politico del PCI e del PdS unanimemente rispettato e maestro elementare da tutti amato per la sua colta umanità, ci lascia una preziosa eredità intessuta di fermezza democratica, sensibilità sociale e gentilezza. Se ne va un pezzo della nostra storia, ma Galdino ci ricorderebbe che la storia è maestra di vita: che il suo esempio viva in noi. Grazie maestro, custodiremo il tuo insegnamento prezioso”.

I funerali si terranno domani, martedì 17 novembre, alle 10.30, nella chiesa di santa Maria Assunta. Dopo la funzione religiosa, si terrà sul sagrato la commemorazione laica del sindaco Roberto Colombo.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE