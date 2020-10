Addio all’architetto Vittorio Salmoiraghi, ex professionista e politico

Addio all’architetto Vittorio Salmoiraghi, aveva 86 anni: a San Vittore Olona era un professionista stimato ed ex politico.

A San Vittore Olona lo conoscevano tutti, per la sua attività personale e per il suo impegno politico, risalente a molti anni fa, come esponente di spicco della Lega in paese. E’ venuto a mancare ieri, sabato 17 ottobre 2020, l’architetto Vittorio Salmoiraghi. Aveva 86 anni. Suo figlio Paolo, è stato ex assessore allo Sport e Polizia Locale in paese, ex candidato sindaco e oggi è capogruppo della lista di opposizione Per San Vittore Olona. Vittorio Salmoiraghi aveva progettato numerose opere, tra le quali il santuario di via Alfieri e la scuola elementare.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale desidero esprimere il più sincero cordoglio a Paolo Salmoiraghi e a tutta la sua famiglia – afferma il sindaco Daniela Rossi – Da parte mia non posso nascondere la commozione e la tristezza che provo per questa notizia. Con l’architetto Vittorio Salmoiraghi e con sua moglie Titta ho avuto modo di sperimentare, durante uno dei mandati del sindaco Carmen Colombo Galli, un intenso impegno civile e culturale. A quel tempo ero consigliere comunale e seguivo le attività legate alla biblioteca di cui Titta Salmoiraghi era presidente. E’ trascorso tanto tempo, 25 anni, ma non dimentico quanto Vittorio mi abbia ‘spinto’ verso la scelta che è diventata la prima esperienza nell’attività politico- amministrativa, quella che mi ha fatto capire l’importanza dell’impegno civile nel proprio paese, al di là del posto che si occupa in Consiglio comunale. L’architetto Salmoiraghi lascia a San Vittore Olona opere importanti, tra gli altri, sono suoi i progetti del villaggio Paolo VI, del Monumento ai Caduti nel nostro camposanto, la ristrutturazione del cortile Dell’Acqua, il bellissimo santuario della Madonna del Rosario e la moderna e luminosa scuola elementare. Buon viaggio, Vittorio”.

