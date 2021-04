Addio alla storica farmacista Maria Teresa Farris, morta improvvisamente a 70 anni.

Una morte improvvisa e, al momento, inspiegabile quella di Maria Terresa Farris, storica farmacista dell’omonima farmacia in via dei platani ad Arese e in piazza Visconti a Rho.

La donna, di 70 anni, fino a poco prima della sua morte stava bene tanto da lavorare tranquillamente.

Poi, all’improvviso, un malore fatale l’ha strappata all’affetto dei tre figli, Riccardo, Angela e Marco, ai nipotini, al marito ma anche ai tanti amici e concittadini che l’hanno conosciuta nei molti anni di lavoro.

Farris infatti lavorava come farmacista in città da 25 anni e questa passione l’aveva tramandata anche ai due figli Riccardo e Angela che, dopo gli studi, hanno intrapreso la carriera da farmacisti al fianco della madre.

Sono ancora sconosciute le cause che hanno portato al malore improvviso e alla conseguente morte della donna e per questo i familiari hanno chiesto che venga disposta l’autopsia.

Per questo motivo non è ancora stato reso noto il giorno e il luogo del funerale della farmacista.