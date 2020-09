Addio alla storica commerciante Dora. A 98 anni è mancata la signora Martinelli che negli anni ’60 aprì in via Roma un negozio di abbigliamento per bimbi, ora gestito dalle nipoti.

Addio alla storica commerciante Dora

Si è spenta piano piano Dora, circondata dall’affetto della sua famiglia, generazioni di donne commercianti, che da lei hanno imparato tanto, nella vita e nel lavoro.

Le esequie

Martedì 15 settembre alle 15 i funerali nella basilica, lì di fronte a dove la donna viveva e aveva fondato il suo negozio. Seguirà al tumulazione nel cimitero cittadino.

Torna alla home