Addio alla professoressa Monticelli, preside emerita della Strobino

Si è spenta Maria Grazia Lovati Monticelli, preside emerita della scuola media Strobino di Legnano.

Addio alla professoressa Monticelli

La professoressa Monticelli (dal cognome del marito) è mancata a 97 anni. Nonostante fosse in pensione da decenni, in città sono ancora tanti gli ex alunni che la ricordano con affetto. Docente alla scuola media Bonvesin de la Riva, fu poi nominata preside della nuova scuola media di via Cavour, inaugurata nel 1958 e in seguito intitolata al professor Giovanni Strobino.

Il ricordo di Daniele Berti

Particolarmente sentite e affettuose le parole di Daniele Berti, ex consigliere comunale e profondo conoscitore della storia legnanese e dei suoi protagonisti: "'La Monticelli' diventò nostra preside alla 4ª scuola media di via Cavour poi intitolata al prof Strobino nel lontano 1975, quando dopo lunghi anni di carriera alle medie Bonvesin (lei fu una delle prime prof che videro l’inaugurazione del primo maggio 1958) fu promossa a 'preside', di una scuola nuova di zecca, confezionata ancora una volta dal sindaco Accorsi che due anni prima acquistò Villa Bernocchi ed il suo parco, proprio per sopperire alla mancanza di una 'media' per la zona san Martino/san Domenico. Dopo meno di 20 anni, la scuola di via Cavour, sotto il mandato Turri, cambiò destinazione e divenne scuola dell’infanzia… Novantasette anni, una bella età, ricordo con simpatia la Preside anche se ero un discolo di quelli giusti… Che tempi… Nella sua vita esisteva solo l’insegnamento, professoressa dentro possiamo dire, la incontrai per strada molti anni fa, e fu felice di essere stata riconosciuta da uno dei suoi rampolli… Riposa in pace prof, sia notevole per tutti il suo ricordo tra i banchi di formica verde…".

L'ultimo saluto ai Santi Martiri

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, sabato 19 novembre 202o, nella chiesa dei Santi Martiri.