Magenta

Per 35 anni ha insegnato alla primaria di Corbetta, aveva 63 anni.

Se ne è andata dopo aver combattuto contro un male aggressivo Lorena Maria Mereghetti, 63 anni, ex insegnante della scuola primaria La Favorita di Corbetta.

Addio alla maestra Lorena Mereghetti

Maestra di amtematica per 35 anni, dopo la pensione, nel 2019, si era dedicata al volontariato, come catechista, insegnante alla scuola Senza frontiere di Corbetta e aiuto ai bimbi in difficoltà.

L'ultimo saluto

Viveva col marito a Magenta, dove mercoledì 27 ottobre si sono svolte le esequie. L'ultimo saluto nella chiesa di Pontevecchio. Lascia un figlio grande, Simone, e un ricordo indelebile tra colleghe, ex alunnie amici.