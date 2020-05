Addio alla 97enne Cornelia Colombo di San Giorgio

Domenica 3 maggio 2020 ci ha lasciato Cornelia Colombo, classe 1923, una delle Meravigliose Signore Sangiorgesi che ci ha voluto raccontare la sua storia di ragazza, vissuta durante il periodo del fascismo e della seconda guerra mondiale.

Il saluto di Andreina Mezzenzana che aveva raccolto i suoi ricordi:

“L’aveva sentito poco tempo fa, abbiamo parlato del Covid19. Mi aveva detto che nemmeno durante la guerra erano state bloccate le funzioni religiose. Si andava in chiesa, magari con la paura delle bombe, ma si seguiva la Messa. Ora un minuscolo, ma pericoloso virus, ha bloccato tutto e tutti… Il mio ricordo personale va ai piacevoli pomeriggi trascorsi con Cornelia a rivisitare il passato attraverso la lente della quotidianità. Risento ancora la sua bella voce; la rivedo, seduta in poltrona, ricercare con calma il vocabolo appropriato, “scavare” nei suoi ricordi, donare con generosità le sue testimonianze, confrontare con lucidità gli avvenimenti del passato con quelli attuali, gettare uno sguardo sul futuro parlando di robotica e automazione. Lontana dai convenzionalismi, filtrava tutto con capacità critica e giudizio personali. Diventava facile essere catturati da tanta apertura mentale! Era un’instancabile lettrice, amante della buona musica, dell’arte, della storia, della cultura in generale. Lascia un profondo dolore: con le persone come lei se ne vanno le radici da cui proveniamo anche noi. Ai figli ed ai familiari le nostre più sentite condoglianze”.