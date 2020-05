Addio alla 23enne Alessia: una raccolta fondi in sua memoria

Addio alla 23enne Alessia Stefanoni: ora un’iniziativa benefica nata da una giovane ragazza che si è spenta troppo presto.

Addio alla 23enne Alessia: il suo ultimo desiderio

La 23enne dairaghese Alessia Stefanoni, dalla grande passione per il trucco e la moda, è venuta a mancare giovedì 21 maggio, dopo una dura lotta contro la leucemia, e sua madre, Sabrina Ceriotti, sta ora lavorando per realizzare l’ultimo desiderio di sua figlia. Alessia, prima di tornare a casa per passare gli ultimi momenti con i suoi amici e familiari, era rimasta ricoverata per mesi nel reparto di ematologia dell’ospedale San Matteo di Pavia e, ormai affezionata al personale e agli altri pazienti, ha proposto una cosa a sua madre: no ai fiori e sì al sostegno del reparto che le aveva dato speranza.

“Una raccolta fondi per il reparto di ematologia”

“Aveva notato che alcuni carrelli, televisori e strumenti non erano in buone condizioni, quindi mi ha detto che non voleva fiori, ma che voleva aiutare il “suo reparto”, lo chiamava così – ha raccontato la madre, Sabrina – Allora abbiamo deciso di attivare una raccolta fondi specifica, diretta al reparto di ematologia”. La raccolta è iniziata venerdì 22 maggio ed è continuata il giorno dei funerali, sabato 23, ma ha spiegato la famiglia: “Vogliamo che questa iniziativa continui anche in futuro, per ricordare Alessia, perché una personalità così forte non si può dimenticare”.

Un momento tragico trasformato dunque in un progetto di speranza, nato da una giovane ragazza di appena 23 anni venuta a mancare troppo presto all’affetto della sua famiglia e dei suoi moltissimi amici, che la ricordano con un sorriso, condividendo messaggi sui social e contribuendo alla realizzazione del suo ultimo desiderio.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE