Addio all’avvocato Mario Volpe, lo piange tutto il territorio

Addio all’avvocato Mario Volpe

Per ben 60 anni è stato un famosissimo e stimatissimo avvocato: Mario Volpe è venuto a mancare lunedì all’età di 88 anni. Il suo nome era conosciuto e apprezzato in tutto il territorio: una carriera iniziata nel 1960, che l’ha visto ricoprire l’importante incarico (negli anni Ottanta) di vice Pretore a Legnano.

E poi c’era l’impegno politico tra le fila della Democrazia Cristiana (a San Vittore Olona è stato assessore negli anni Settanta e candidato sindaco nel 1995) e in quelle dei Lions Host Legnano che l’ha visto arrivare fino alla carica di vice Governatore.

