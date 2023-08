Addio ad Alessio Guerciotti, grande amante dello sport

Alessio Guerciotti aveva 45 anni e abitava a Canegrate.

Alessio Guerciotti, l'addio

E' venuto a mancare improvvisamente, a causa di un malore: stiamo parlando di Alessio Guerciotti, 45enne di Canegrate. Nei giorni scorsi non si è sentito bene mentre si stava allenando in una zona boschiva del Varesotto. La notizia ha lasciato sgomenta tutta la comunità così come la famiglia e i tanti amici. Fin da giovanissimo Guerciotti si era dedicato allo sport: lo si vedeva sui campi a giocare a basket, così come sugli sci.

Il lutto

Tanti gli amici e conoscenti che si sono stretti intorno alla famiglia (il 45enne lascia la moglie e un figlio), ricordando i momenti passanti con lui ai tempi della scuola, tra le infinite partite di pallacanestro e le giornate in montagna. "Alessio, istruttore di sci-alpinismo alla nostra scuola ha avuto un malore che gli è stato fatale - ricordano dalla Scuola Guido Della Torre - Le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari".