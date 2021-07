Addio al volontario Tiziano Broglia

Addio al volontario ed ex presidente della Protezione Civile di Parabiago Tiziano Broglia

"È con immenso cordoglio che annunciamo la triste notizia della morte del nostro volontario ed ex presidente Tiziano Broglia. In questo momento di sconforto ci stringiamo al dolore della sua consorte Nadia Morosi e di tutti i suoi cari". E' con queste la Protezione Civile di Parabiago affida alla pagina Facebook la notizia della scomparsa di Tiziano Broglia.

In tanti hanno speso un minuto per ricordarlo con commenti al post.