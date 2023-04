Addio al vicequestore Antonella Iasilli . Aveva 49 anni.

«Vogliamo trasformare un posto famoso per la droga in un posto famoso per la gioia. Abbiamo pensato di organizzare un flash mob che ci ricordi che la vita è fantastica». Verrà ricordata anche per queste parole Antonella Iasilli quando lo scorso luglio, accanto al poliziotto rapper Revman e a un centinaio di persone tra adulti e bambini, aveva organizzato un flashmob nel bosco di Rugareto.

Il vicequestore Iasilli è scomparsa a 49 anni dopo aver combattuto per lungo tempo con una malattia.

Gli abitanti di Rescaldina si stringono alla sua famiglia, i colleghi e tra i loro lo stesso Revman - nome di arte di Sebastiano Vitale - che ha scritto in queste ore un post riconoscente dedicato a lei: «Quel che si lascia non è ciò che è inciso nei monumenti di pietra, ma ciò che è intessuto nella vita degli altri". Cara Antonella, vorrei iniziare queste righe che ti dedico con questa frase perché ciò che hai lasciato dentro di me è qualcosa di unico e raro. Ci siamo conosciuti grazie a "San Michele il Poliziotto" il mio brano che ti piaceva tanto, dopo averlo ascoltato per caso, hai fatto di tutto per entrare in contatto con me e in poco tempo, grazie alla tua caparbietà, sei riuscita a trovare il mio numero e contattarmi».

I funerali si svolgeranno a Rescaldina nella chiesa SS. Bernardo e Giuseppe lunedì 17 aprile alle 15, preceduti dalla recita del Rosario . Si può rendere omaggio ad Antonella nella Sala del Commiato in via Roma 32 a Rescaldina dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.