Addio al “Puma”, amante del biliardo e grande volontario

Addio al “Puma”: Pierluigi Belloni è venuto a mancare all’età di 70 anni. Era molto amato in paese.

Addio al “Puma”

Per tutti era il “Puma”. Pierluigi Belloni è venuto a mancare all’età di 70 anni. A Nerviano tutti se lo ricordano per la sua gentilezza e semplicità e per essere stato una presenza costante del paese: in campo nei tornei di calcio dei bar in passato (per poi tornare recentemente come allenatore), infaticabile volontario dell’associazione Collage, grande amante del biliardo di cui era anche arbitro e abile giocatore di carte nelle infinite partite al bar. Se l’è portato via, lunedì, un malore.

“Ti ho vissuto praticamente ogni giorno da quando sono nato, un uomo buono come il pane – ricorda il giovane Luca Sciannimanico – Ora starai sicuramente parlando della tua Juve o ti starai facendo una bella partita a carte come tante ne abbiamo fatte insieme. Amico vero. Ciao Puma, ti vorrò per sempre bene”.

Lo ricorda con affetto anche Teresa Milella: “Era un grande amico, sempre pronto ad ascoltare. Ancora adesso lo chiamavo quasi tutti i giorni per sapere le sue condizioni. Era bravo, anche se testardo ma dal cuore gigante”.

I funerali di Belloni, che viveva solo e non era sposato, si sono svolti mercoledì, alle 10, nella chiesa parrocchiale.

