Addio al professore e artista Pierangelo Meda, 66enne di Magenta. E’ mancato nelle prime ore di martedì 13 aprile, dopo una lunga malattia, nella sua casa.

Addio al professore e artista Meda

Meda era un artista, pittore affermato, dopo il diploma di Liceo Artistico aveva frequentato l’Accademia di Brera a Milano. Ottenuta la laurea, aveva iniziato a fare supplenza di materie artistiche e preso l’abilitazione all’insegnamento. Negli anni ‘70 aveva lavorato come copyright in uno studio milanese, quando i progetti pubblicitari e le tavole si disegnavano ancora tutti a mano.

Insegnò a Santo Stefano

E’ stato docente di Educazione Artistica alla scuola media di Santo Stefano Ticino fino al 2018, quando è andato in pensione. La professione d’insegnane gli permetteva di coltivare la pittura, nel suo studio magentino e di partecipare a numerose manifestazioni artistiche e mostre personali in tutta Italia.

Venerdì le esequie

A Magenta faceva parte del Gruppo Artistico Magentino aveva tenuto le mostre dell’inaugurazione del Plaza Center e dei 150 della Battaglia, era attivo come volontario in molte associazioni, tra cui Aicit e la Casa di Accoglienza. Otre alla moglie lascia il fratello Emilio Meda. le esequie si tengono venerdì 16 aprile, alle 15.30 in basilica.