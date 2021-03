Addio al professor Angelo Maggi, ex primario del Fornaroli. Si è spento lunedì sera, a 91 anni, dopo una malattia che lo tormentava da qualche mese, il noto cardiologo che ha segnato la storia della Cardiologia e dell’Unità coronarica magentina.

Lascia la moglia Giovanna, 5 figli e 9 nipoti, più uno in arrivo. Primario a 39 anni, è rimasto alla guida del reparto magentino fino alla pensione, nel ’97. Ha trasmesso la passione al figlio Giovanni, medico cardiologo in forza al Fornaroli. Grande sportivo, era bravissimo a tennis, oltre che tifoso della Juventus.

Mercoledì 31 marzo, alle 15.30, in chiesa sal Vittore, l’ultimo saluto della famiglia e di chi gli ha voluto bene. Un ringraziamento speciale dei familiari va all’Hospice di Abiiategrasso e ai suoi operatori per le amorevoli cure che lo hanno accompagnato in questo ultimo periodo.