Addio al professor Alvaro Ceriani, docente al liceo Galilei

Addio al prof Alvaro Ceriani

Ex docente di religione cattolica al liceo Galileo Galilei di Legnano (era andato in pensione lo scorso giugno), residente a Dairago, l'uomo si è spento ieri, domenica 25 luglio 2021, all'ospedale di Legnano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato il cordoglio di colleghi e amici, nonché profonda costernazione e dolore in tutta la comunità scolastica del liceo Galilei. "Il professor Ceriani era una persona semplice, buona, schietta, travolgente, da tutti benvoluta" ricorda la vicepreside Sabrina Torno.

Il funerale domani a Dairago

Lascia la moglie Marina e la figlia Ileana. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 27 luglio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale San Genesio di Dairago, per poi proseguire per il cimitero locale. La funzione religiosa sarà preceduta dalla recita del Rosario, con inizio alle 14.10.