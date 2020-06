Addio al partigiano Aldo Pizzigoni

Addio a un pezzo di storia di Cornaredo e San Pietro all’Olmo.

Addio Aldo Pizzigoni

Si è spento mercoledì, nella sua Cornaredo, il partigiano Aldo Pizzigoni, ultimo reduce cornaredese.

Corniolo d’Oro

“Illustre cittadino che ha partecipato, in qualità di Partigiano, alla Resistenza. Il suo impegno, la sua lotta e la sua tenacia siano da esempio ai giovani e monito per tutti noi per perseguire gli ideali che cittadine e cittadini hanno portato avanti con ostinazione e determinazione sino a sacrificare, nel nome di tali valori, la propria vita. L’abbraccio affettuoso della nostra comunità ad un uomo che sta in piedi, diritto davanti alla storia sua e a quella del nostro Paese”.

Con queste parole, nel 2016, la città di Cornaredo gli rese tributo consegnandogli il Corniolo d’Oro.