Inveruno dice addio al guerriero Luca Serati, venuto a mancare martedì 12 maggio a soli 39 anni.

Addio al guerriero Luca: paese sotto shock

Uno di quei mali incurabili si è portato via Luca Serati. Molto conosciuto a Inveruno il 39enne aveva tanti amici che lo ricordano per il suo sorriso, la sua positività, il suo essere sempre presente ma in maniera discreta. Mercoledì 13 maggio il paese si è risvegliato triste per questa morte prematura che ha spezzato i sogni di una famiglia. Luca e Valentina aspettavano infatti la nascita del piccolo Edoardo, prevista per luglio, e aveva sposato la sua Valentina pochi giorni fa.

Il ricordo del cognato

“Nel giro di qualche mese siamo passati dalla serenità a questa tragedia – ha raccontato il cognato Roberto Colombo – Ci mancherà tantissimo. Luca era una persona solare, sarebbe diventato papà in luglio, eravamo molto uniti e sono stato contento di aver potuto realizzare il suo desiderio: sposare la sua Valentina. La cerimonia in ospedale e l’ultimo ricordo che ho è quando l’ho riaccompagnato in reparto, aveva per mano Vale, finalmente sua moglie, e con la mano sinistra alzata mostrava a tutti il simbolo della loro unione e sembrava che avesse appena vinto il campionato del mondo! Sarà dura senza di lui”.

Le lacrime della moglie Valentina

“Eravamo felici e sereni fino a quando qualcosa nel meccanismo si inceppa – ha scritto Valentina – Potevo aspettarmi di tutto o quasi, meno che la vita ci stesse giocando un colpo così basso e meschino! Proprio a te che non te lo meritavi, proprio a noi, proprio ora…e in così poco tempo!! Eravamo felici con poco. Ora non sarà più come prima perché tu eri la mia parte migliore, con te si è spenta una luce che non so se ritroverò, solo tu sapevi accenderla. Fai buon viaggio amore mio, ci mancherai ogni giorno di più”.

