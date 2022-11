Addio al commerciante Parisotto

Addio a Lorenzo Parisotto, storico commerciante rhodense.

Il rhodense aveva 90 anni. Tanti lo ricordano come il benzinaio di via Italia, in quanto gestore dagli anni '60 del distributore di carburante davanti all’Istituto Cannizzaro. Successivamente aprì la copisteria di Galleria Europa.

L’ultimo saluto a Lorenzo, che aveva compiuto 90 anni di vita e oltre 60 di matrimonio, si è tenuto lunedì 7 novembre a Rho. Il genero e sindaco di Pregnana Milanese, Angelo Bosani, durante i funerali ne ha ricordato i tratti più caratteristici, dall’etica del lavoro alla grande disponibilità, onestà e cortesia.