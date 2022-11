Addio al 45enne Alessio Lamia, stroncato da un malore martedì 8 novembre.

Alessio Lamia, un rugbista, un amico, un bravo ragazzo di Lainate, è venuto a mancare a 45 anni martedì 8 novembre.

Sabato scorso aveva accusato un malore. Portato al Pronto soccorso era poi stato dimesso. E martedì un altro malore, un infarto probabilmente, che gli è stato fatale.

Ex giocatore della palla ovale era da molti anni educatore e allenatore del Lainate, Aosta e a Ragusa.

Ha formato centinaia di ragazzi, che attraverso i suoi modi, li ha fatti diventare grandi e uomini.

“Una figura simbolo di questa società, che dai primi anni da giocatore fino ad oggi come allenatore, ha saputo e voluto portare avanti i propri incrollabili valori e ha saputo trasmetterli a chi ha avuto la fortuna di entrare in contatto con lui. Oggi le parole non bastano ad esprimere la sensazione che pervade le nostre menti ed i nostri cuori, la sensazione di mancanza, di aver perso qualcosa di prezioso, che difficilmente si riuscirà a colmare. Ci sei sempre stato; presente, combattivo…una roccia, la nostra roccia… in un'altra forma, ma sari sempre con noi. Ciao Ale”.