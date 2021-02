Addio ad Antonio Re, storico ristoratore

Addio ad Antonio Re: Nerviano piange lo storico titolare del ristorante Tre Re.

Il paese piange Antonio Re, storico proprietario del ristorante Tre Re, un’attività molto nota in paese così come in tutto il territorio. Sempre dinamico, attivo e con tanta voglia di fare, Re ha portato avanti il ristorante per anni diventando una delle figure tanto amate dai concittadini che in lui trovavano sempre una persona di cuore e affidabile.

Il ricordo del sindaco

“Con la scomparsa del signor Re Nerviano perde un pezzo di rara umanità, professionalità e genuinità della propria storia – commenta il primo cittadino nervianese Massimo Cozzi appresa la notizia – Le più sentite condoglianze alla famiglia”.