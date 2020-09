Addio ad Angelo Pereni, calciatore lilla che giocò con Gigi Riva

Addio ad Angelo Pereni, l’ex calciatore dell’Ac Legnano ha militato nella compagine lilla negli anni ’60-’70 anche al fianco del mitico Gigi Riva. E’ stato anche allenatore al fianco di altri big.

Si è spento a Gorla Minore, dopo una lunga malattia, Angelo Pereni, storico calciatore dell’Ac Legnano. Ha vestito la maglia lilla diventato uno dei calciatori più importanti della società di via Palermo della prima metà degli anni ’60. “Cresciuto nel vivaio lilla, esordì in prima squadra nel campionato 1960-1961 – ricordano dall’Ac Legnano – Divenuto titolare l’anno successivo (25 presenze e due gol), visse la stagione più importante nel 1962-1963 (34 presenze e un gol) quando ebbe come compagno Gigi Riva. Giocò poi nel Novara, nel Catania, nel Palermo e nella Pro Vercelli. In totale collezionò 49 presenze in serie A e 210 in B. Di grande prestigio i suoi incarichi di allenatore: Spal, Torino (con Mondonico), Cagliari (con Tabarez), Como (con Burgnich), Atalanta (ancora con Mondonico). Fu anche allenatore in seconda della nazionale albanese guidata da Gianni di De Biasi. Da giocatore e da tecnico, si è sempre distinto per la sua raffinata signorilità. La dirigenza e lo staff tecnico del Legnano esprimono il loro più sentito cordoglio alla famiglia Pereni”.

I funerali si svolgeranno oggi, sabato 12 settembre 2020, alle 15, a Gorla Minore.