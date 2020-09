Abbiatense in lutto: si è spento Ambrogio Ripa, ex sindaco di Calvignasco e rosatese doc. Il ricordo del sindaco di Rosate Daniele Del Ben.

Addio ad Ambrogio Ripa, ex sindaco di Calvignasco

Abbiatense in lutto: mercoledì 9 settembre si è spento Ambrogio Ripa, ex sindaco di Calvignasco. Ripa era anche un rosatese doc, testimone della storia del Comune.

Questo il ricordo affidato ai social dal primo cittadino di Rosate Daniele Del Ben: “Ci siamo visti, l’ultima volta, a inizio agosto nella sua casa di Teglio. Avremmo dovuto gustare i pizzoccheri ma qualche linea di febbre dovuta ad affaticamento fisico, ce lo ha impedito. Ancora una volta, in quell’occasione, i suoi racconti ci regalarono tutto l’affetto che nutriva per il suo Rosate; un affetto grande che ha dimostrato nelle numerose iniziative in favore della nostra comunità. Inoltre ci accomunava l’amore per la montagna, per la piana livignasca che lo aveva accolto come un figlio tanti anni fa. Ciao Ambrogio, amico mio, ti ringraziamo per i consigli e per l’affetto che ci hai manifestato”. TORNA ALLA HOME PAGE