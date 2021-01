Addio ad Alfredo Mocchetti: pilastro del mondo associativo

Addio ad Alfredo Mocchetti: Castano Primo in lutto per la scomparsa, a 81 anni, di quello che era considerato da tutti una vera colonna portante del mondo associativo, culturale e sociale cittadino.

Addio ad Alfredo: una comunità intera in lutto

Alfredo Mocchetti è venuto a mancare a 81 anni nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 gennaio 2021. E Castano ne è rimasta davvero scossa. In tantissimi hanno voluto ricordarlo con affetto e si sono stretti attorno alla sua famiglia. Castano oggi ricorda il suo impegno in Croce Azzurra, nell’Avis, ma anche all’interno della Parrocchia, volontario instancabile. E poi anche tra i creatori dell’Ente Morale di via Giolitti, tra i fondatori della sezione Fanteria a Castano e poi quella nomina a Cavaliere della Repubblica nel 2006. Negli ultimi anni, poi, aveva anche dato il suo contributo nella Pro loco per l’apertura del Museo Civico.

I ricordi

Tantissimi i ricordi e le condiglianze che stanno giungendo in queste ore alla sua famiglia, tra questi anche le parole di affetto dell’ex assessore alla Cultura Luca Fusetti. “Mi rimbalza negli occhi l’immagine di un Uomo d’altri tempi …tempi di cui oggi abbiamo immensamente bisogno e dei quali il Signor Alfredo ne era l’Esempio – ha scritto –

Penso a lui e vedo la Delicatezza di un gesto, il Coraggio delle belle parole che non mi ha mai risparmiato, la magnifica Discrezione di esserci senza risultare ingombrante, a soprattutto il Rispetto verso le Istituzioni, verso le Leggi, verso tutto e verso la Vita. Mi mancherà non vederlo più al Museo Civico, intento a leggere mentre custodisce le tele del Previati. Mi mancherà il Signor Alfredo. “Era una persona gentile e amato da tutti… impossibile non volergli bene” sono le parole commosse di molti castanesi.