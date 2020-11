Addio ad Aldo Zitoli, l’aiuto sacrista sempre col sorris

Addio ad Aldo Zitoli, è stato sacrista e poi aiuto sacrista della Parrocchia di San Vittore Olona.

Sempre col sorriso sulle labbra, intendo a prendersi cura della chiesa, a essere «dietro le quinte» di ogni cerimonia. Cataldo Zitoli, per tutti Aldo, è venuto a mancare giovedì; aveva 69 anni.

Era stato sacrista della parrocchia, poi aiuto sacrista con l’arrivo del nuovo incaricato. Ogni giorno era lui ad aprire e chiudere la chiesa, impegno per il quale in famiglia lo avevano ribattezzato come “San Pietro”. Lo si è visto attivo da quando parroco era don Piero Pigliafreddo, poi don Davide Bertocchi e ora don Giuseppe Pediglieri.

Originario della Puglia, era arrivato a San Vittore nel 1959 con la famiglia. Aveva lavorato alla Franco Tosi di Legnano. Era stato membro del Centro anziani, poi l’impegno per la chiesa parrocchiale.

