Addio a Vittorio Lurago, pilastro della comunità

Addio a Vittorio Lurago: la politica e la vita civil di San Vittore Olona hanno perso un pezzo della sua storia.

Addio a Vittorio Lurago

In paese era conosciuto per la sua grande passione politica: Vittorio Lurago è venuto a mancare la mattina di oggi, venerdì 6 agosto 2021. Aveva 72 anni. Era ricoverato in ospedale dove era stato sottoposto a un'operazione. Lui il fondatore e uno dei "motori" dell'associazione culturale Alcide De Gasperi, con sede nella centralissima Piazza Italia e promotrice di molte iniziative culturali in paese. Poi la politica: da decenni Lurago era una vero e proprio punto di riferimento per moltissimi. Da molti anni impegnato proprio sul fronte politico locale Lurago, nel 2009 si era candidato sindaco della lista "Progetto Comune" entrando in Consiglio comunale, nel 2014 l'alleanza con la lista "Vivi S.Vittore" dell'ex sindaco Pino Bravin. E ancora oggi Lurago seguiva con attenzione, e la sua passione davvero unica, tutte le vicende legate all'amministrazione del paese.

Le reazioni

Grande amica di Lurago era l'attuale sindaco Daniela Rossi: "Ciao Vittorio, Amico e Maestro" ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina facebook dedicandogli "Arcobaleno", canzone di Adriano Celentano; "Una notizia che mi lascia sgomento - commenta Alberto Fedeli, ex candidato sindaco e consigliere della lista Patto civico e volto noto del volontariato - La comunità di San Vittore Olona perde un protagonista assoluto della sua vita civile e politica. Una vita dedicata con passione e generosità all'impegno per il nostro paese, per la sua buona amministrazione perseguendo il bene comune. Perdo un amico, che tale è sempre rimasto anche nei momenti di confronto politico, vissuti sempre nella stima reciproca. Devo a lui il mio ingresso, da giovane, all'impegno politico e amministrativo. E questo non posso dimenticarlo. Grazie Vittorio, per tutto".

I funerali si svolgeranno lunedì 9 agosto 2021, alle 15, nella chiesa parrocchiale sanvittorese, e saranno preceduti alla recita del santo Rosario.