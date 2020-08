Si è spento Vittorio Avinci: storico titolare della gastronomia in piazza

Addio a Vittorio Avinci, venuto a mancare a 70 anni: in tanti lo ricordano per essere stato lo storico titolare della gastronomia in piazza Mazzini a Castano Primo.

Castano piange Vittorio Avinci

In tanti lo ricorderanno dietro al bancone della sua gastronomia, con quella sua professionalità e generosità che da sempre lo avevano contraddistinto. Perché Vittorio Avinci era così: gentile con tutti, di grande umanità, così professionale nel suo lavoro da negoziante. Lui, storico titolare della gastronomia di piazza Mazzini, è venuto a mancare nella notte di giovedì 20 agosto 2020 all’età di 70 anni. Tra i primi a volerlo ricordare i suoi colleghi commercianti di piazza Mazzini che hanno fatto sentire la loro vicinanza alla moglie Wilma e al figlio Andrea, ma a far sentire il loro sostegno anche tanti castanesi e clienti, che per 50 anni (il negozio chiuse 4 anni fa) si sono recati nella sua gastronomia e hanno sempre scambiato quattro chiacchiere con lui.

