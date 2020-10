Addio a Virginio Calloni della Cooperativa di via Madonna del Carmine

Addio a Virginio Calloni: l’uomo era uno dei pilastri della storica cooperativa del paese.

Il paese piange la scomparsa di Virginio Calloni (nella foto). Aveva 77 anni ed era uno dei “pilastri” della Cooperativa di via Madonna del Carmine, una delle attività storiche al servizio dei concittadini.

“Me lo ricordo come una brava persona, così come tutta la sua famiglia – ricorda il sindaco Fabio Merlotti – Mi piace ricordare l’importante ruolo svolto dalla cooperativa nel campo sociale ed economico di Buscate, e per questo un ringraziamento va a Calloni».

Poi il ricordo di un amico: “Carlo Levi avrebbe sicuramente apprezzato Virginio, lo avrebbe chiamato a essere protagonista di un romanzo memorabile: quello dei tanti paesi di civiltà contadina; Virginio conservava vivo il senso di un destino umano e trascendente, unito a una serena accettazione del presente. “Un uomo è legittimo se agisce bene”, leggiamo nel ‘Cristo si è fermato a Eboli’ e Virginio, con la sua passione e il suo esempio, ci conforta nel nostro travaglio di esseri caduchi”.

