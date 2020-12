Matteo Venegoni si è spento a soli 52 anni ad Alassio, dove si era trasferito da qualche anno. Aveva diretto il bar Castello di Abbiategrasso.

Abbiategrasso: addio a Venegoni, ex direttore del bar Castello

Da ieri Abbiategrasso piange la scomparsa di Matteo Venegoni, 52 anni. Abbiatense da qualche anno trasferitosi per lavoro ad Alassio. In città molti lo conoscevano per aver diretto il famoso Bar Castello. Un sentito commiato arriva proprio dal collega ed amico Pier Strazzeri, titolare del bar.