“Addio a una donna forte, combattiva”

E’ morta questa notte Arianna Cavicchioli, 60 anni, per due mandati Sindaco di Rho.

Addio Arianna

Forte il cordoglio per la scomparsa di una donna che ha fatto della passione e dell’impegno politico la sua ragione di vita, arrivando a rappresentare prima in Consiglio Provinciale poi in quello Regionale le istanze del territorio rhodense.

Il ricordo del Partito Democratico

Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd Milano, ha espresso il cordoglio suo e di tutta la Federazione milanese con queste parole: “Questa notte ci ha lasciato Arianna Cavicchioli, una donna forte, combattiva, con una grandissima passione per la politica e un amore per il partito e la militanza che ha portato avanti fino all’ultimo, anche nella segreteria regionale. Una donna che ha lasciato il segno, come sindaca di Rho, come consigliera regionale e nelle tante battaglie che ha fatto. Non ti dimenticheremo Arianna e ci mancherai davvero molto”.

Punto di riferimento

Sindaca di Rho per due mandati, consigliera provinciale e regionale, Arianna Cavicchioli è stata coordinatrice della segreteria della Federazione Metropolitana Milanese, era attualmente membro della segreteria regionale del Partito Democratico.