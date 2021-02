Addio a Ulrica Villa, storica politica di sinistra

Addio a Ulrica Villa: era nota per la sua attività politica di sinistra a Cerro Maggiore.

Addio a Ulrica Villa

Aveva 70 anni e stava lottando contro un malattia. Ulrica Villa è venuta a mancare ieri, mercoledì 24 febbraio 2021. Iscritta al Pc. poi al Pdci “militante e combattente nelle sue scelte” come viene ricordata. Nata in una famiglia antifascista, una sua zia deportata ad Auschwitz e poi tornata , e comunista , il padre Pieruccio negli anni 50 era segretario di sezione a Cerro.

Presente negli organi collegiali, come genitore, nelle scuole cerresi poi consigliere comunale per il Pci per diversi anni, nel 1990 è stata vicesindaco e assessore ai Servizi sociali. Nel 2009 è stata tra i fondatori della lista La Sinistra e l’Ambiente, un presenza critica e importante nella politica locale cerrese del candidato sindaco e poi capogruppo di opposizione Nicola Roselli. Era poi iscritta alla Sezione Anpi di Cerro, facendo parte del direttivo; da pensionata si è iscritta al Sindacato pensionato della CGIL.

L’ultimo saluto

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 26 febbraio 2021, nella Chiesa Parrocchiale di Cerro, in piazza Santi Cornelio e Cipriano., alle o14.30.