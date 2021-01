Cusago piange la scomparsa di Tino Colombo, 99 anni: reduce e colonna dell’associazione ex combattenti, nel 2019 gli era stato conferito il premio cittadino (foto: Antonella Faini via facebook)

Addio a Tino Colombo, reduce e “Vincenzino d’Oro”

Cusago ha pianto in questi giorni la scomparsa di Tino Colombo: aveva 99 anni ed era memoria storica del paese. Dopo aver combattuto la seconda guerra mondiale, era divenuto colonna dell’associazione ex combattenti e reduci. Per lui anche una parentesi politica come consigliere comunale dal 1956 al 1960. Nel maggio del 2019 gli era stato conferito il Vincenzino d’Oro, l’onorificenza dedicata ai cusaghesi illustri