Addio a Teresa Salerio, cento anni in prima linea nel volontariato

Legnano piange la scomparsa di Teresa Salerio, colonna del volontariato spentasi a 100 anni.

Addio a Teresa Salerio, colonna del volontariato cittadino

Già professoressa di Matematica all'Istituto superiore Dell’Acqua, fondatrice dell’Anffas cittadina, istituì il Centro educativo per disabili gravi e aprì la Casa famiglia Castoro diventata poi la residenza sanitaria per disabili La Sequoia. Nel 2021 fu insignita della cittadinanza benemerita "per la vita dedicata, partendo dall’esperienza in ambito familiare del figlio, alla ricerca e creazione di servizi che fossero d’aiuto a ragazzi affetti da disabilità grave e gravissima; un impegno instancabile condiviso con il marito Flavio Barello".

Il sindaco: "Una vita spesa per i più fragili e bisognosi"

Così il sindaco Lorenzo Radice, con tutta la Giunta comunale, esprime il cordoglio della città:

"Quella della professoressa Salerio è stata una vita spesa in favore degli altri, dei più fragili e bisognosi, un impegno che ne ha fatto un esempio luminoso e un riferimento per tanti legnanesi. Meno di due mesi fa le ho fatto visita in occasione del suo centesimo compleanno; un momento partecipato in cui in tanti, dagli ex allievi ai volontari degli Amici della sequoia, hanno voluto manifestarle il loro profondo affetto. Con lei la nostra comunità perde una figura che, insieme con quella del marito Flavio Barello, ha fatto da spartiacque nella storia della cura della disabilità a Legnano: di questo dobbiamo tutti esserle infinitamente grati".

L'ultimo saluto domani mattina nella basilica di San Magno

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 10 ottobre, alle 10, nella basilica di San Magno. In sua memoria, la famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma offerte all'associazione Amici della Sequoia (Iban IT33C0503420211000000008695).