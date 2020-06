Addio a Suor Eugenia, per quasi 40 anni a Rescaldina

Addio a Suor Eugenia, lutto nella comunità di Rescaldina dove la religiosa era molto amata e ha prestato servizio per ben 40 anni.

Addio a Suor Eugenia

Una vita completamente dedicata agli altri. E’ stata quella di Suor Eugenia, religiosa che era entrata (e rimarrà per sempre) nei cuori della comunità di Rescaldina. In questi giorni era ricoverata in ospedale. Aveva 90 anni.

Un volto “perennemente angelico” il suo, come viene ricordato dalla parrocchia, nella quale svolgeva il suo servizio: era arrivata nel 1953 e per 40 anni (in periodo diversi essendo stata operativa anche altrove) è stata un vero punto di riferimento per i rescaldinesi.

Appena sarà possibile la salma sarà posta nella cappella del centro pastorale per le visite. Non si sa ancora la data dei funerali.

