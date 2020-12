Addio a suor Donata Veronesi, maestra e appassionata di pianoforte

Addio a suor Donata Veronesi, la religiosa era stata molto attiva all’asilo di Turbigo.

Addio a suor Donata Veronesi

La comunità turbighese ha dato l’addio suor Donata Veronese che ha collaborato con l’asilo di Turbigo dal 1974 al 1989, facendo crescere molti bambini, tanti di loro ormai diventati adulti. Tutti ricordano la sua passione per l’insegnamento così come per il pianoforte.

Suor Donata, che aveva 80 anni, dopo aver lasciato Turbigo, si era trasferita a Torino, dove ha vissuto fino al giorno della sua dipartita. «

E poi gli ex alunni: “Tantissimi ricordi e sento ancora le note del pianoforte”, ricorda una turbighese; “Era buona e dolce” aggiunge un’altra, “Grazie per quello che hai fatto per i nostri bambini” il ricordo di una mamma.

